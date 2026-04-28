"سيناء.. رؤية دولة وبطولات شعب" ..محاضرة تثقيفية بثقافة الإسماعيلية

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من اللقاءات والمحاضرات التثقيفية والتوعوية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة بالمحافظات.

واحتفالا بذكرى تحرير سيناء، أقامت مكتبة علي الراعي بالرياح محاضرة بعنوان "سيناء بين مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية الشاملة.. رؤية دولة وبطولات شعب"، استهلها الشيخ محمد عبد المنعم، من مديرية الأوقاف، بحديث عن أهمية الموقع الجغرافي لشبه جزيرة سيناء، التي تمثل البوابة الشرقية لمصر، كما تطرق إلى ما تتمتع به من أهمية استراتيجية، مستعرضا جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة من خلال مكافحة الإرهاب، وتنفيذ المشروعات التنموية التي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة.

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أحمد يسري، وفرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، أقامت مكتبة القصاصين محاضرة بمقر الإدارة الصحية بعنوان "الحريات الدينية ركيزة الاستقرار وبناء الإنسان"، تناول خلالها الشيخ إسماعيل عبد التواب، من وزارة الأوقاف، مفهوم الحريات الدينية، مؤكدا أن جميع الأديان السماوية تدعو إلى احترام الإنسان وكرامته، وترسخ مبادئ التعايش السلمي بين أفراد المجتمع.

واختتم حديثه مؤكدا أهمية نشر ثقافة الحوار ونبذ التعصب، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر المستنير، لتحقيق الاستقرار، وبناء الإنسان.

فيما نظم قصر ثقافة الإسماعيلية لقاء بجمعية التثقيف الفكري، أوضحت خلاله كريمة عمران، وظائف أعضاء الجسم بطريقة مبسطة للأطفال.