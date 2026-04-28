حبس عامل تحـ.رش بتلميذة بمدرسة ابتدائية بسوهاج.. وإيقاف المديرة

شهدت إحدى المدارس التابعة لإدارة سوهاج التعليمية واقعة أثارت حالة من الغضب، بعد اتهام عامل بالتحرش بتلميذة في مرحلة التعليم الابتدائي داخل مدرسة ابتدائية، حيث قررت جهات التحقيق تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في إطار التحرك السريع للتعامل مع الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الجهات المعنية إخطارًا يفيد بتضرر أسرة تلميذة من تعرضها لواقعة تحرش داخل المدرسة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وضبط المتهم، وتم اتخاذ قرار بحبسه احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

وفي استجابة عاجلة، أصدر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، قرارات حاسمة، تضمنت إيقاف مديرة المدرسة عن العمل لمدة شهر أو لحين انتهاء التحقيقات، إلى جانب إحالة إدارة المدرسة بالكامل للتحقيق؛ للوقوف على أوجه القصور ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.

وأكد محافظ سوهاج أن سلامة الطلاب الجسدية والنفسية تمثل "خطًا أحمر"، مشددًا على عدم التهاون مع أي تجاوز يمس أمن وكرامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، مع التأكيد على إعلان نتائج التحقيقات بشفافية فور الانتهاء منها.

كما وجه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال الإشراف اليومي داخل المدارس، وتعزيز المتابعة الميدانية المستمرة لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية تتابع الواقعة بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن التعامل مع الواقعة تم منذ اللحظة الأولى بمنتهى الحزم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأشار إلى استمرار حملات المتابعة والرقابة على المدارس، تنفيذًا لتوجيهات المحافظة، بهدف طمأنة أولياء الأمور وضمان حماية الطلاب من أي تجاوزات، مع التأكيد على تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين.