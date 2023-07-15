عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المؤامرة القائلة.. مرشح للرئاسة الأمريكية يكشف كيف نجا اليهود من الهلاك؟

صدى البلد

طرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية روبرت ف. كينيدي جونيور الأسبوع الماضي نظرية المؤامرة القائلة بأن اليهود قد نجوا عمدا من الإصابة بـ COVID-19 بينما تأثرت أعراق معينة بشكل غير متناسب.

 

هناك حجة مفادها بأن COVID-19 مستهدف عرقيا. 

وقال كينيدي لجامع تبرعات في مدينة نيويورك في تصريحات نشرتها صحيفة نيويورك بوست لأول مرة: 'إن كوفيد -19 يهاجم أعراقًا معينة بشكل غير متناسب'. 

واضاف 'COVID-19 مستهدف لمهاجمة القوقازيين والسود، الأشخاص الأكثر حصانة هم اليهود الأشكناز والصينيين'.

وأضاف كينيدي: 'لا نعرف ما إذا كان قد تم استهدافه عمدًا أم لا ، لكن هناك أوراقًا تظهر الفروق العرقية أو الإثنية والتأثير'.

وتأتي نظرية المؤامرة التي طرحها كينيدي ، الذي أجرى مقارنات متكررة مع الهولوكوست كجزء من جهوده المناهضة للتلقيح على مدى العقد الماضي ، بعد أن بذل جهودًا لتقوية نواياه الحسنة المؤيدة لإسرائيل من أجل دحض مزاعم معاداة السامية والقيام تقدم في محاولته الطويلة لتحدي الرئيس الأمريكي جو بايدن لترشيح الحزب الديمقراطي.

كانت ملاحظاته التي يزعم فيها المسؤولية اليهودية عن الوباء شائعة في أركان الإنترنت المتطرفة على مدى السنوات العديدة الماضية ، حيث تطرق إلى المجازات القياسية للقوة والأرباح اليهودية والموضوعات الأحدث لعصابة يهودية صينية مفترضة.

وقالت رابطة مكافحة التشهير في بيان 'الادعاء بأن COVID-19 كان سلاحًا بيولوجيًا ابتكره الصينيون أو اليهود لمهاجمة القوقازيين والسود هو هجوم عميق ويغذي نظريات المؤامرة المعادية للسامية حول COVID-19 التي رأيناها تتطور على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وتأتي تعليقات كينيدي في أعقاب التقلبات الأخيرة في دفاعه عن روجر ووترز بعد أن تورط عازف الروك في العديد من الجدل حول معاداة السامية من جانبه بعد، من بين أمور أخرى، ارتداء زي يهدف إلى استحضار الملابس النازية في حفل موسيقي في ألمانيا.

وعكست الفضيحة المشاركة السابقة مع الجالية اليهودية بعد أن اقترح في عرض لقاح مضاد لـ COVID-19 أن الحياة كانت أكثر صعوبة اليوم مما كانت عليه بالنسبة لآنا فرانك وأولئك الذين يحاولون الفرار من ألمانيا النازية.

 

COVID-19 م روبرت ف كينيدي جونيور المؤامرة القائلة هولوكوست روبرت ف كينيدي مدينة نيويورك معاداة السامية نيويورك بوست نظرية المؤامرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

قرار عاجل لـ الأهلي ضد محمد عبدالمنعم.. وتهديد شديد من كولر

بعد التويتات المسيئة وأزمة أسامة حسني | تصرّف غير متوقع من ميدو

بعد بلاغ للنائب العام.. نص تويتة ميدو ضد أسامة حسني وجمال جبر

بعد بلاغ النائب العام.. ميدو يحذف التويتات المسيئة لـ أسامة حسني وجبر

يا وجع القلب .. سيارة تدهس محامية أمام المحكمة الإقتصادية في القاهرة|صور

6 عروض مصرية.. شقيق أشرف بن شرقي يفجر مفاجأة مدوية |خاص

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

موضوعات متعلقة

نيويورك تايمز: أوكرانيا تخسر 20% من الأسلحة في أول أسبوعين للهجوم المضاد

هجوم مضاد | تحذير عاجل من زيلينسكي بشأن روسيا

الهند والإمارات توقعان اتفاقية الاستغناء عن الدولار

تاجاني يخلف برلسكوني على رأس حزب فورزا إيطاليا

شلل في نيودلهي بسبب تكدس مياه الفيضانات وتضخم خزانات السدود

الأمن الفيدرالي الروسي : إحباط مؤامرات تدعمها أوكرانيا لقتل صحفيين بارزين

بمشاركة الرئيس السيسي.. تعرف على أهداف قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي

الصين تطلق أول صاروخ إلى الفضاء يعمل بوقود الميثان

ترشيحاتنا

تعرف على الأجواء وأبرز الفعاليات من مهرجان العلمين الجديدة الترفيهي.. فيديو

طلب جديد من الأهلي لـ اتحاد الكرة

طبق السلاطة بالنوعين دُول هينكّد عليكي| تصريح صادم من ياسمين عز

القدر يكره النفاق.. إيلون ماسك يحذر من إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

تبدأ بالأهلي | الكشف عن مباريات الموسم الجديد لـ بطولة الدوري السعودي

أحمد موسى: مينفعش الزمالك يقف على لاعب زي إمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. الوكالة الدولية تعلن الأسبرتام مادة مسرطنة

أحلى من المطاعم | طريقة عمل طاجن مكرونة

أعراض مرض السكر عند الشباب| صعوبة في التنفس أبرزها

طريقة عمل كفتة بالبطاطس.. مذاق لا يقاوم

فيديو

الزمالك يخسر بالأعمال والشعوذة.. قصة رجب بحه الساحر مع مرتضى منصور

واقعة الاعتداء عليها في الإسكندرية أثارت الجدل.. مروى اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها

بتحريض من الأم.. فتاة تعتدي على والدها وتحجزه فى بدروم

عدم الإنجاب والطلاق.. هنا الزاهد تكشف التفاصيل كاملة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ