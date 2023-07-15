القدر يكره النفاق.. إيلون ماسك يحذر من إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية

حذر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، من عواقب إمداد الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا بالقنابل العنقودية، واصفًا تصرف واشنطن بـ"النفاق".

وقال إيلون ماسك في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "لطالما أدانت أمريكا أي دولة استخدمت الذخائر العنقودية ووصفتهم بـالأشرار، واليوم نرسل هذه الأسلحة إلى أوكرانيا ليتم استخدامها في أرض المعركة".

وأضاف: "لن يعود هذا التصرف بأي خير، القدر يحب السخرية، ولكنه يكره النفاق".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إن أوكرانيا استلمت الذخائر العنقودية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخرًا، إدراج الذخائر العنقودية في حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا، حيث اعتبر نائب وزير الدفاع الأمريكي، كولين كول، أن هذه الخطوة لا تنتهك قيود الكونجرس.