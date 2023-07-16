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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك ".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك ".

وأقروا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية ، له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموه لأحدهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 أشخاص سرقة الدراجات النارية سرقة مدينة نصر الدراجات النارية القاهرة

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