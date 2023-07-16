حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك ".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب " توصيل الأسلاك ".

وأقروا بارتكاب عدد (5) وقائع سرقة وبتصرفهم فى الدراجات المستولى عليها لدى عميلهم (سيئ النية ، له معلومات جنائية) أمكن ضبطه وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية وإتهموه لأحدهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.