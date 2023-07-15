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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لمون نعناع .. تفاصيل أغنية محمد حماقي الجديدة

محمد حماقي
محمد حماقي

يستعد النجم محمد حماقي لطرح أغنية جديدة بعنوان "لمون نعناع" خلال الأيام القليلة المقبلة عبر موقع يوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية الموسيقية.

وشوق حماقي جمهوره للأغنية وقام بنشر بوستر الأغنية عبر جميع حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: "استنوا أغنيتي الجديدة لمون نعناع قريباً".

وطرح حماقي منذ فترة أحدث أعماله الغنائية بعنوان "قلبي حبك جدًا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون حماقي في أغنية "قلبي حبك جدًا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

محمد حماقي :

يستعد الفنان محمد حماقي، لإحياء حفل غنائي بـ ختام مهرجان قرطاج الدولي في دورته 57 وذلك يوم 19 أغسطس المقبل، ومن المتوقع حضور عدد جماهيري ضخم.

ويقدم حماقى خلال الحفل عدد من ابرز أغنياته منها: "أجمل يوم"، "أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلوموني"، "يا ستار"، ومن أغاني ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، "مش قادر أنسى"، و"قالوا عنك"، وغيرها من الأغاني.

أعلنت الفنانة هيفاء وهبي إلغاء حفلها في لبنان مع المطرب محمد حماقي، الذي كان من المقرر إقامته في شهر يوليو الجاري.

وكتبت هيفاء وهبي عبر تويتر: نأسف للجمهور العزيز عن الإعلان عن إلغاء الحفل المُقرر بتاريخ 1/7/2023 لأسباب تتعلق بالشركة المنظّمة والتأخر في إتمام ما يستلزم لإقامة الحفل في موعده المقرر.

محمد حماقي لمون نعناع

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