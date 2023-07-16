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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عروس الدقهلية تركها عريسها تنزف 5 ساعات ليلة الدخلة ففارقت الحياة|تفاصيل صادمة

ارشيفيه
ارشيفيه

ساد الحزن قرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية حيث فارقت عروس الحياة عقب زفافها  متأثرة بإصابتها بنزيف حاد استمر لأكثر من خمس ساعات.


حيث تم تشييع جثمان الفقيدة أسماء ماجد العراقى 24 عامًا ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بمستشفى أجا ورغم أنها تم إعطاؤها حقنة لإيقاف النزيف من قبل طبيبة بالعائلة إلا أنها فارقت الحياة.


وشيّع جثمان الفقيدة وسط صراخ وبكاء وعويل على رحيلها من قبل أسرتها ومحبيها وأهالي القرية حيث ظلت والدتها تبكي وتصرخ وتنادي عليها "مشيتي يا أسماء  خلاص يا عروسه الجنة عملوا فيك إيه كان نفسي أفرح بيكي ما لحقتش يا أسماء عملوا فيك كده ليه ثم اغشي عليها وسط بكاء وعويل المشيعين.


وكانت الفقيدة قد تعرضت لنزيف شديد و حاد لأكثر من 5 ساعات وذهب بها زوجها إلى المستشفى ولم يتحمل جسدها كمية النزيف وفارقت الحياة.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا  من  مأمور مركز شرطة أجا، بوفاة عروس تدعى أسماء  ا م 24 عامًا، ربة منزل، ومقيمة بإحدى قرى المركز، وذلك بعد إصابتها بنزيف حاد ليلة زفافها ما تسبب في انهاء حياتها.

وبسؤال زوج العروس، وبسؤاله أقر أنه في أثناء معاشرة زوجته تعرضت للإصابة بنزيف  حاد، ونقلها إلى المستشفى فى حالة حرجة.

وتقدمت أسرة الفقيدة ببلاغ تتهم فيه الزوج بالإهمال لأنه لم يسعفها على الفور تم التنازل عنه وتم تحرير محضر بالواقعة.

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