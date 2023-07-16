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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمقابلة الأسد.. رئيس الوزراء العراقي يصل سوريا اليوم

صدى البلد

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل دمشق اليوم الأحد في زيارة رسمية إلى سوريا يلتقي خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي  محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً من الرئيس  التركي، رجب طيب أردوغان، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

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ووفق صحيفة ناس العراقية؛ أكد السوداني ، خلال الاتصال، حرص العراق على بناء شراكات إقليمية ودولية، تسهم في التنمية الوطنية الاقتصادية للبلدان الشقيقة والصديقة، وتعمل على مواجهة التحديات، وترسّخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وبدوره؛ عبّر الرئيس التركي عن توجّه بلاده نحو توسعة التعاون مع العراق، مؤكداً استعداد تركيا والشركات التركية للعمل في مشروع طريق التنمية، والإسهام في هذه الفرصة الاقتصادية، بما يدعم التبادل والتواصل بين الشعبين الصديقين، ويخدم جميع شعوب المنطقة. 

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