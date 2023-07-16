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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم ختام بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث بالإسكندرية

صدى البلد

تختتم اليوم الأحد منافسات بطولة العالم للخماسي الحديث للشباب تحت 17 عامًا والتي تستضيفها الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 11 وحتى 16 يوليو الجاري.

وتختتم منافسات  البطولة بمسابقة التتابع المختلط بمشاركة 15 فريقًا من الدول المشاركة.
ويمثل مصر في منافسات التتابع المختلط فريق مكون من فريدة خليل وعمر حسين عامر.

وانطلقت المنافسات بمسابقة السلاح في الساعة العاشرة صباحًا ثم ينطلق سباق نقاط السلاح الإضافية في الساعة الثالثة وخمس دقائق ثم تقام تواليًا سباقات الموانع والسباحة والليزر رن.

واحرز المنتخب الوطني حتى الآن 6 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضية وبرونزية.

فاز بالميداليات الذهبية كل من: الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب ، وفريدة خليل في فردي الشابات.
فريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي و سارة محمد.

فيما حقق الميدالية الفضية الزوجي المكون من سارة محمد وفريدة خليل في تتابع الشابات.

واحرز الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

وتشهد البطولة مشاركة 210 لاعبا ولاعبة يمثلون 35 دولة بالإضافة الى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردا .

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