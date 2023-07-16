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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي: هزمنا الإرهاب وسنظل داعمين لسوريا

بشار الأسد والسوداني
بشار الأسد والسوداني

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراق وسوريا بلدان مترابطين وبينهما روابط مشتركة، لافتًا إلى أن موقف العراق الداعم لوحدة الأراضي السورية قانوني ومبدئي.

وشدد السوداني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السوري بشار الأسد، على ضرورة التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجه العراق وسوريا.

وأضاف أن "الأمن والاستقرار بين البلدين عاملان يدفعان نحو مزيد من الترابط لمواجهة التحديات التي تواجه بلدينا"، لافتاً الى أن "العراق داعم لسوريا".

وذكر رئيس الوزراء، أن "مفتاح أمن المنطقة والاستقرار هو وضع اقتصادي جيد"، مبيناً أن "الإرهاب انحسر في العراق وهزم".

وأكد السوداني، أن "العراق عمل جاهداً على عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية"، مشيراً الى أن "القوات المسلحة وقفت بضراوة ضد الإرهابيين".

وتابع قوله إن "الشعب العراقي يعتز بصمود الشعب السوري في مواجهة أعتى هجمة إرهابية تعرض لها"، مؤكدًا: "العراق وسوريا يواجهان تحديات شح المياه ويجب التعاون لضمان الحصص المائية العادلة".

وأشار إلى أن "العراق التزم في إعادة مواطنيه من مخيم الهول"، مجدداً تأكيده: "أبواب العراق مفتوحة للاستثمار".

وجدّد السوداني، رفضه "للاحتلال الإسرائيلي، وموقف العراق ثابت اتجاه القضية الفلسطينية".

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