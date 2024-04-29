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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا

مرصد الأزهر يستقبل
مرصد الأزهر يستقبل وفدًا من جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا

استقبلت الدكتورة رهام سلامة، المدير التنفيذي لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الاثنين؛ وفدًا من باحثي جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا ضم كلا من أحمد نجاه مختار، ود. إيزان عزيرة مات شريف، ود. محد حميدي إسماعيل، بهدف التعرف على جهود المرصد وآليات العمل المتبعة حيال مكافحة الفكر المتطرف ورصد أنشطة التنظيمات الإرهابية حول العالم. 

وتعرف الوفد الماليزي خلال تفقد وحدات المرصد البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، على أحدث التقارير والإصدارات المطبوعة والمرئية، فضلًا عن التوصيات التي توصل إليها باحثو المرصد في إطار متابعتهم ودراستهم لتلك القضايا. 

وعقب اللقاء، أعرب الوفد عن تقديره للجهود التي يبذلها مرصد الأزهر من أجل ترسيخ قيم الحوار والتسامح، معربًا عن رغبته في تعزيز التعاون بين الجهتين من أجل الاستفادة من مخرجات المرصد المتنوعة لمواجهة خطاب الكراهية والأفكار المتطرفة التي تؤجج العنف والإرهاب في العالم.

مرصد الأزهر جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا الافكار المتطرفة

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