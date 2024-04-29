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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جامعة مساتشوستس ترفض إنهاء علاقاتها بالاحتلال وتدعو الطلاب لفض اعتصامهم فورا

جامعات أمريكا
جامعات أمريكا

 أكدت جامعة مساتشوستس الأمريكية للتكنولوجيا MIT للطلاب المعتصمين، ضرورة إنهاء الاعتصام فورا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وذكرت الجامعة أن أي انتهاك سيواجه بعقوبات تأديبية كبيرة.

وذكرت جامعة MIT  أن الجامعة حريصة على علاقاتها مع جميع شركائها ولا يمكنها قطع علاقتها مع أحد.

وبحسب صحيفة ذا هيل الأمريكية فان الجامعة في توجهها هذا لن تقطع علاقاتها بالاحتلال.

يأتي ذلك فيما هددت جامعة كولومبيا الطلاب المحتجين بإجراءات تأديبية ما لم يفضوا الاعتصام في الموعد المحدد.

قالت رئيسة جامعة كولومبيا اليوم الاثنين إن المحادثات مع المنظمين الطلابيين فشلت في التوصل إلى اتفاق وأن الجامعة لن تنسحب من إسرائيل وهو المطلب الذي أثار احتجاجات في حرم الجامعات بجميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكرت شبكة إن بي سي الأمريكية. 
 

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جامعة كولومبيا تهدد الطلاب المحتجين بإجراءات تأديبية ما لم يفضوا الاعتصام

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