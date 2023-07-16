على مسئولية الطبيب.. شوبير: تأهيل إمام عاشور ينتهي في هذا الموعد

أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن موعد إنتهاء تأهيل اللاعب إمام عاشور للموسم الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".

وكتب شوبير :"تأهيل إمام عاشور ينتهي علي الأكتر خلال 3 اسابيع ويبدأ فترة الاعداد الموسم الجديد بشكل منتظم .. ده كلام الطبيب المعالج له".

وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، موقف نادي الزمالك، من بيع أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم، لأحد أندية الدوري التركي، خلال الصيف الحالي.

وكتب عمر ربيع ياسين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " رسميا.. الزمالك يرفض رحيل أحمد سيد زيزو إلى الدوري التركي".

ويعد أحمد سيد زيزو، أحد نجوم الفريق ولا غنى عنه في تشكيلة الزمالك الأساسية.

كما يخشى نادي الزمالك تكرار نفس سيناريو إمام عاشور مع زيزو، بأن يكون انضمامه إلى الدوري التركي مجرد محطة للانتقال إلى النادي الأهلي.

وكان إمام عاشور انضم إلى ميتلاند الدنماركي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادما من نادي الزمالك.

ويستعد النادي الأهلي للإعلان رسميا عن ضم إمام عاشور خلال الساعات المقبلة، حسبما أكد الإعلامي أحمد شوبير.