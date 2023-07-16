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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى زوجها لم يسلم منها.. إعدام مدرسة صينية تفننت في تسميم الأطفال

اعدام
اعدام

ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية، أن معلمة روضة أطفال صينية أعدمت  بتهمة تسميم 25 من طلابها في عام 2019 ، مما أدى إلى وفاة طفل.

وأدينت وانج يون ، 40 عامًا ، بتسميم طلابها بإضافة نتريت الصوديوم إلى الطعام الذي يتم تقديمه لهم.

وقد حُكم عليها في الأصل بالسجن لمدة تسعة أشهر بتهمة الإيذاء المتعمد ، ولكن تم تغيير الحكم بعد ذلك ، وحُكم عليها بالإعدام في سبتمبر 2020، وجرى التنفيذ مؤخرا.

وأفادت الصحيفة، بأن إشعارًا نُشر على السطح الخارجي لمحكمة في الصين يشير إلى أن وانج قد أُعدمت في اليوم السابق.

وأضافت وانج نتريت الصوديوم إلى اكل أعطي للأطفال في 27 مارس 2019 ، في مدرسة تقدم تعليما ما قبل الأساسي. 

وسممت وانج  الطلاب بعد مشادة مع زميل في العمل بشأن كيفية إدارة امور الطلاب.

وفقًا  للصحيفة ، يمكن أن يؤدي تناول النتريت إلى نقص الأكسجين ، مما يجعل التنفس صعبًا ، إلى جانب "الارتباك ، وفقدان الوعي ، والنوبات ، وعدم انتظام ضربات القلب ، والموت.

وذكر إشعار المحكمة أن 24 من الطلاب أصيبوا  وتعافوا من التسمم ، لكن طالبًا واحدًا توفي بسبب فشل في الأعضاء في عام 2020 بعد أن تلقى العلاج لمدة 10 أشهر.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها وانج نتريت الصوديوم.

وذكرت الصحيفة ، أنها سممت زوجها بمادة سامة ونجا منها بأعجوبة .

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