نائب رئيس جامعة المنصورة يلتقى طلاب برنامج المنح الجامعية

استمرت فعاليات برنامج المنح الجامعية الذى تستضيفه جامعة المنصورة اليوم الأحد والمقام خلال الفترة من 7 حتى 28 يوليو الجارى، تحت عنوان (USAID Scholars Activity) ،

( Summer Development Camp 2023)

تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، وريادة الدكنور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة.

حيث يتضمن البرنامج محاضرات في ريادة الاعمال، التنمية البشرية، بكليتي الهندسة والتجارة، بالإضافة لزيارات للمشروعات والشركات الرائدة في نطاق محافظة الدقهلية.

تأتى الفعاليات فى إطار التعاون البناء بين جامعة المنصورة والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث يشارك طلاب من 10 جامعات وهم "الجامعة الأمريكية بالقاهرة، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة أسيوط، جامعة المنصورة، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، جامعة العلمين الدولية، جامعة بدر بالقاهرة، جامعة الجلالة الدولية".

ورحب البيومي بالحضور وتمنى لهم الإستفادة من فعاليات البرنامج التدريبي، واعتبرهم أهم ما تمتلكه الدولة المصرية، كما حرص سيادته على تقديم عرض مبسط للطلاب لتوضيح مكانة محافظة الدقهلية بعلمائها ومختلف أبنائها كـ أحمد لطفى السيد، النقشبندى، أسامة الباز،،، وغيرهم من المشاهير، كما بين أهمية جامعة المنصورة، حيث بدأت كفرع لجامعة القاهرة، ثم ساهمت فى إنشاء جامعتي دمياط، المنصورة الأهلية.

كما استعرض أهم إنجازاتها خلال الفترة الماضية، وتحقيقها للعديد من الجوائز بحصولها على الإعتماد كأول جامعة مصرية حكومية معتمدة، وتقدم تصنيفها بصورة ملحوظة، بالاضافة لإمتلاكها للعديد من المراكز الطبية والتكنولوجية والمستشفيات الجامعية التى ساهمت بشكل متميز فى تقديم مختلف الخدمات لكافة الموسسات بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، ومساهمتها البناءة فى تحقيق استراتيجية الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة.

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