رئيس الوفد يكلف السكرتير العام ومساعديه بتشكيل اللجان العامة للحزب بالمحافظات

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارا بتكليف السكرتير العام للحزب ومساعديه بتشكيل اللجان العامة بالمحافظات.

وجاء نص القرار كالتالي :

ـ ايماءا إلى ما جاء فى بند 14 من قرارات الهيئة العليا المنعقدة فى 13/3/2023 بما نصه اللجان العامة ضرورة أن تتم بالانتخاب واذا تعذر تتم بالتوافق واذا تعذر تتم بالتعيين وحيث وقع رئيس الحزب علي قرار الهيئة العليا بتحفظ نصه ( اوافق فيما لا يتعارض مع لائحة الحزب).

وحيث تنص المادة 31 من لائحة الحزب تشكل بطريق الانتخاب لجان الحزب فى المحافظات ويجوز لرئيس الحزب فى حاله تعذر اجراء هذه الانتخابات لاي سبب من الاسباب اصدار قرارات تعيين اعضاء هذه اللجان بصورة مؤقتة ولفترات محددة وحيث ان جميع لجان الحزب كانت قد تم تشكليها بالتعيين لمدة عام وانقضي ذلك العام فاصبحت جميعها محلوله وعليه:

تكليف السكرتير العام والسكرتارية المساعدة بتنفيذ ما تنص عليه المادة 22 من اللائحة التنظيمية للجان المنتهية (تتولي السكرتارية العامة للحزب الاشراف علي تشكيل اللجان الاقليمية بجميع مستوياتها ويراعي القواعد الاجرائية المنظمة لانتخابات هذه اللجان وفقا لاحكام اللائحة ) وعليه كلف رئيس الحزب السكرتير العام والسكرتارية المساعدة بالاشراف علي تشكيل هذة اللجان خلال مدة شهر يبدأ من يوم الاحد الموافق 23/7/2023 ويقدم تقريرا يوضح فيه بعد التواصل مع جميع لجان المحافظات اللجان المتوافقة، أما اللجان غير المتوافقة فيبين ملائمة وامكانية اجراء الانتخابات ليقوم رئيس الحزب باصدار قرارات تعيين اعضاء هذه اللجان لمدة عام وفقا لنص المادة 31 من اللائحة.