خبراء يزعمون: خفض تكليف صناعة الغواصة تيتان أدى إلى انفجارها

زعم خبراء الهندسة، أن خفض التكاليف التي اتخذها رئيس الشركة المصنعة لغواصة تيتان أثناء إنشاء الغواصة المدمرة، ربما أدت إلى انفجارها وإزهاق أرواح ركابها.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، ظهرت الآن نظرية جديدة مفادها أن الغواصة ربما تكون قد تضررت في طريقها إلى موقع الغوص الخاص بها، حيث تم سحبها عبر المياه المتقطعة بدلاً من سحبها من على متن السفينة الأم.

ويزعم أن الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Stockton Rush ، الذي قُتل في كارثة 18 يونيو ، قد اختار شكل قرصه الفرعي بدلاً من شكله كرويًا - من أجل احتواء المزيد من العملاء الذين يدفعون.

الغواصة تيتان

ففي شكل كروي ، يتم توزيع ضغط الماء بشكل متساوٍ عبر الوعاء، بينما في وعاء على شكل حبوب ، فإنه يأخذ وطأة القوة بشكل أسرع.

وكانت الغواصة تيتان التابعة لشركة OceanGate Explorations فقدت الاتصال مع سفينتها الأم Polar Prince بعد حوالي ساعة و 45 دقيقة من هبوطها إلى حطام تيتانيك يوم الأحد 18 يونيو.

وترك المسافرون الخمسة الذين كانوا على متن السفينة مع 96 ساعة فقط من الأكسجين، وتم إعلان وفاتهم بعد فترة وجيزة بينما كان العالم يراقب على أمل أن يتم العثور عليهم أحياء.