رئيس برلمانية الشعب الجمهوري: مصر تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية بالقارة السمراء

صرح اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، بأن مشاركة مصر في الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي المنعقدة في نيروبي عاصمة كينيا، تعكس مكانة مصر وريادتها بالقارة الأفريقية وتعد استكمالا لجهود الدولة المصرية التي حققتها أثناء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية بالقارة الإفريقية

وأوضح أبو هميلة، أن مصر تسعى دائما لتعميق وتحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية بالقارة الإفريقية، موضحا أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيرا خلال السنوات الماضية تعميق علاقاتها بدول القارة السمراء، مشيرا إلى إعلان مصر أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي إلى إقامة المنطقة الحرة الافريقية، إضافة إلى مطالبة مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ بتعويض القارة عن الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية التي تسبب فيها الدول المتقدمة .

وأشار أبو هميلة، إلى أن القارة الافريقية بها الكثير من التجمعات الاقتصادية وجميعها تشارك في قمة نيروبي اليوم وقد حان الوقت لتندمج كل هذه التجمعات الاقتصادية في كيان واحد من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية بالقارة السمراء، خاصة مع ما تتمتع به القارة الإفريقية من توافر المواد الخام بها والعمالة الماهرة والخبرات في دولها كمصر، موضحا أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول القارة يحقق إنشاء السوق الأفريقية المشتركة وتطبيق منطقة التجارة الأفريقية القارية الحرة .

تابع أبو هميلة، أن مصر تسعى نحو التحول الصناعي الإفريقي وزيادة القيمة المضافة الصناعية في الاقتصاد الإفريقي خاصة مع ما تمتلكه دول القارة من توافر المادة الخام، موضحا أن قمة نيروبي ستناقش العقبات التي تواجهها من أجل تسريع وتيرة الاندماج القاري، إضافة لمناقشة ملف الاندماج التجاري لدول القارة وسبل ربط الأسواق المالية وتطوير البنية التحتية لدول القارة وجواز السفر الأفريقي الموحد، وبحث إنشاء سوق أفريقية مشتركة وذلك لتسريع التجارة والزراعة والأعمال والمهارات بين دول القارة الأفريقية ونقل الخبرات بين دول القارة الافريقية .