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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الطائرة يحصد المركز التاسع ببطولة العالم للشباب

صدى البلد

حصد منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب المركز التاسع ببطولة العالم المقامة في البحرين خلال الفترة من 5 وحتى 17 يوليو الجاري .

حقق الفراعنة المركز التاسع بعد الفوز على نظيره التشيك بنتيجة 3-1،  في مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر ، وجاءت الأشواط كالتالي" 25-14، 25-18، 25-22، 25-23".

وكان حقق منتخب مصر الفوز على نظيره منتخب كندا بنتيجة ”3-0” في المباراة التي أقيمت مساء أمس، في منافسات تحديد المراكز من التاسع إلى الثاني عشر، كما حقق منتخب التشيك الفوز على الهند بنتيجة ”3-0”.

وقد شهدت مباراة منتخب مصر مع نظيره التشيك، حضور كل من السفير ياسر شعبان سفير مصر لدي البحرين و المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد العربي، لتقديم الدعم والمساندة والتحفيز للاعبي المنتخب المصري.

ويتواجد المهندس ياسر قمر في البحرين على هامش اجتماع الاتحاد العربي للكرة الطائرة، الذي من المقرر أن يقام يوم 18 يوليو الجاري.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البحرين، الدكتور وائل قنديل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بينما يقود المنتخب فنيًا هاني مصيلحي، ومصطفى هلال مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محللًا تقنيًا، والدكتور محمد يونس طبيبًا.

بينما تضم قائمة المنتخب المصري 12 لاعبًا وهم:- ”ياسين محمد، عمر عابد، زياد أسامة، أحمد ياسر، عبد الرحمن محمد، أحمد إبراهيم، عبد الله إبراهيم، حازم أشرف، علي وائل، عمرو أحمد، حمزة حمدي، وياسين أشرف”.

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