المجلس الاقتصادي الأفريقي: مصر أطلقت مبادرات لنشر التنمية في أفريقيا.. فيديو

قال السفير محمد عبدالغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، إنه أصبح هناك ارتباط حقيقي وقوي بين مصر والدول الأفريقية منذ أن تولى الرئيس السيسي رئاسة الدولة المصرية.

وأضاف السفير محمد عبدالغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هناك العديد من المبادرات التنموية الحقيقية التي وضعتها الحكومة المصرية لنشر التنمية في القارة الأفريقية".

وأشار السفير محمد عبدالغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي،: "هناك مبادرات مصرية لسد احتياجات دول القارة الأفريقية سواء من الطاقة أو غيرها من المشروعات".