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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد تخاذل المجتمع الدولي.. أستاذ علاقات دولية يوضح جهود مصر لمساعدة إفريقيا

صدى البلد

كشف الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن مصر تعمل على تحقيق التكامل بين دول القارة الأفريقية من خلال علاقاتها الدبلوماسية والعمل على حل المشاكل التي تواجه دول القارة السمراء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر مهمومة بقضايا القارة وهذا نتج عنه ثقة القارة في القاهرة.

ولفت الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن مصر لديها الثقل والقدرة التي تعينها على انتشال القارة الأفريقية من مشاكلها وعثراتها بعدما تخاذل عنها المجتمع الدولي.

وأكد أن الدولة المصرية تسعى لعمل مشروعات قومية تحدث نقلة نوعية في القارة الأفريقية بأكملها وليس دولة بعينها، والبداية كانت مع طريق القاهرة كيب تاون.

وأشار إلى أن مصر وضعت خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي الإطار التنسيقي لاتفاقية التجارة القارية الحرة التي يستفيد منها نحو 1.3 مليار نسمة وتضم نحو 52 دولة.

اتفاقية التجارة القارية استاذ العلاقات الدولية اتفاقية التجارة الإعلامية عزة مصطفى التجارة القارية

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