الأزهر العالمي: الإسلام يراعى الأمور النفسية للناس .. والقرآن يوصى يالمعاملة الطيبة

كشف الدكتور مصطفى الحديدي المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تفاصيل جديدة عن عمل المركز، مشيرا إلى أن المركز يتيح العديد من وسائل التواصل معه لاستقبال أسئلة الجمهور فى كل ما يتعلق بالشأن الدينى والفكرى والنفسى.

وأضاف المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن الإسلام راعى الأمور النفسية للناس والقرآن أوصانا يالمعاملة الطيبة.

وتابع الدكتور مصطفى الحديدي المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن لدينا فريق متخصص في الطب النفسي في المركز، مستدركا أن ننصح الايام والأمهات بمناقشة مشكلات أبناءهم دون قيود.