عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايسترو حفل المغرب: شكرًا للمصريين.. وأحلم بالعزف في دار الأوبرا بمصر

الموسيقار المغربي
الموسيقار المغربي أمين بودشار

أعرب الموسيقار المغربي أمين بودشار ، عن سعادته بالشعبية الجارفة لمقطع أغنية "جانا الهوى" لعبد الحليم حافظ، والتفاعل مع مشروع إعادة تقديم التراث الشرقي .

وقال “بودشار”، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، :"شكرًا للشعب المصري عن الإشادات ولم نتوقع التجاوب الكبير والرسائل والتفاعل الكبير من الشعب المصري".

نعتز بالأغاني المصرية وأغاني الزمن الجميل

وواصل قائلًا: "تقدمت بالمعزوفة الموسيقية والفقرة لاقت تجاوب كبير من الجمهور  ، ونعتز بالأغاني المصرية وأغاني الزمن الجميل، وكانت لحظات رائعة".

وتابع :"أغاني الزمن الجميل والعندليب أغاني خالدة سمعناها مع الآباء والجيل الجديد سمعها وحفظها، وموجودة في حفلاتنا وأعرافنا، ولم يكن الحفل والتفاعل مفاجئ لنا، وأحلم بالعزف في دار الأوبرا في مصر".

جانا الهوى الشعب المصري عادة تقديم التراث الشرقي أغاني الزمن الجميل العندليب دار الأوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

وقع لهذا النادي.. شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن مصطفى فتحي

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

أشرف بن شرقي يصدم الأهلي بطلب غريب للموافقة على ارتداء التيشيرت الأحمر

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

بعد 4 سنوات على وفاته.. قرار مفاجئ من خطيبة هيثم أحمد زكي

ترشيحاتنا

ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. فهل تعرفها؟

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

أنا عايزة أخلعك.. الطرق القانونية لرفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة

الصحة تكشف تفاصيل جديدة عن المرض الغامض بمحافظة قنا

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كأنها لعبة.. فيديو لطفلة تدخل على عائلتها بـ أفعى يثير الرعب

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأسود؟

تهديد شادية ورفض عبد الحليم.. أدوار ناجحة ومواقف مؤثرة في مسيرة الفنان يوسف شعبان| صور

جلست بالخلف..صورة تجمع الملكة رانيا بولي العهد الأردني والأميرة رجوة تثير جدلا

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ