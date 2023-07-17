مايسترو حفل المغرب: شكرًا للمصريين.. وأحلم بالعزف في دار الأوبرا بمصر

أعرب الموسيقار المغربي أمين بودشار ، عن سعادته بالشعبية الجارفة لمقطع أغنية "جانا الهوى" لعبد الحليم حافظ، والتفاعل مع مشروع إعادة تقديم التراث الشرقي .

وقال “بودشار”، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة cbc، :"شكرًا للشعب المصري عن الإشادات ولم نتوقع التجاوب الكبير والرسائل والتفاعل الكبير من الشعب المصري".

نعتز بالأغاني المصرية وأغاني الزمن الجميل

وواصل قائلًا: "تقدمت بالمعزوفة الموسيقية والفقرة لاقت تجاوب كبير من الجمهور ، ونعتز بالأغاني المصرية وأغاني الزمن الجميل، وكانت لحظات رائعة".

وتابع :"أغاني الزمن الجميل والعندليب أغاني خالدة سمعناها مع الآباء والجيل الجديد سمعها وحفظها، وموجودة في حفلاتنا وأعرافنا، ولم يكن الحفل والتفاعل مفاجئ لنا، وأحلم بالعزف في دار الأوبرا في مصر".