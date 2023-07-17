أماني أبو زيد: افريقيا تتمتع بإمكانات هائلة ويجب إعادة النظر في كيفية استغلالها

قالت أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، إن قمة الاتحاد الأفريقي تعقد مرتين في العام، وحريصين على أن يكون الاتحاد قوى وفعال، ويتعامل بشكل مؤثر وإيجابي مع كافة القضايا الأفريقية.

وأضافت "أماني أبو زيد" خلال حوارها ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الأوضاع العالمية تطلب من الاتحاد حدوث تكاتف وتكامل اقتصادي واجتماعي، داخل كافة القطاعات، متابعة:" لقارة تتمتع بإمكانات هائلة ويجب إعادة النظر في كيفية استغلالها".

وأكدت أن البنية التحتية الأفريقية تمثل عنصر هام في تحقيق التكامل التجاري بين دول القارة، مشيرة إلى ان الرئيس السيسي يولي البنية التحتية بالقارة الافريقية اهتماما واضحا.

وأوضحت أنه تم إقرار 69 مشروعا إقليميا وقاريا للبنية التحتية، وذلك مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي، مشيدة بدور مصر الرائع مع أزمة السودان.

ولفت إلى أن كلمات الحضور بالقمة أمس أكدت وأشادت بدور مصر المحوري في التنمية الافريقية، خاصة البنية التحتية.