سفير مصر في إثيوبيا: الرئيس اقترح ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا

قال الدكتور محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم في الاتحاد الإفريقي، إن الاستثمار في إفريقيا قضية مهمة، ومن ضمن أكبر التحديات التي تواجهه في إفريقيا هي البنية التحتية.

وأضاف جاد خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" من نيروبي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقترح ربط البحر المتوسط ببحيرة فيكتوريا لتسهيل النقل الداخلي بالقارة، وهذا مثال على ما يجب التركيز عليه للتغلب على تحديات الاستثمار في القارة، بجانب التحديات الأمنية.

وصرح بأن التوصيات الأساسية في الدورة الخامسة لقمة منتصف المدة للاتحاد الإفريقي، كانت تهتم بالربط بين العمل بين الأقاليم المختلفة وبين العمل القاري كله، وتم تحديد أولويات في ما يجب عمله في اتجاه الاندماج، مثل تسهيل التجارة.

ولفت إلى أنه تمت أيضا مناقشة دور إفريقيا على المستوى الدولي، وتحديات الديون، وأولوية القارة في تحريك الملف، والعضوية الدائمة لإفريقيا في مجموعة العشرين، وناقش القادة جهود إحلال السلام في أوكرانيا.