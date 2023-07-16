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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير مصر في إثيوبيا: تم تحديد أولويات العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة

الدكتور محمد جاد
الدكتور محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا

قال الدكتور محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم في الاتحاد الإفريقي، إن الدورة الخامسة لقمة منتصف المدة للاتحاد الإفريقي شهدت يوما مكثفا من العمل، وحضرتها مصر على أعلى مستوى، على مستوى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال لقاء خاص مع قناة "إكسترا نيوز" من نيروبي، أن الرئيس السيسي كانت له اليوم أكثر من مداخلة، أولها بصفته رئيس لجنة "النيباد"، وهي لجنة التنسيق بين التجمعات الإقليمية المختلفة داخل القارة الإفريقية.

التحديات الواسعة

وأوضح أنه تم تحديد أولويات العمل خلال السنوات الثلاث المقبلة، لأن مصر تولت رئاسة اللجنة قبل أشهر، كما حازت قضايا تغير المناخ والبيئة بصفة عامة على مناقشات واسعة، أخذا بعين الاعتبار التحديات الواسعة التي تمر بها القارة في هذا الملف.

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