عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخف دم بالعالم.. دنيا سمير غانم تتفاعل مع تيك توك شقيقتها إيمي

دنيا وإيمي سمير غانم
دنيا وإيمي سمير غانم

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، فيديو تيك توك كوميدي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم، علي فيديو شقيقتها إيمي سمير غانم، وكتبت عبر خاصية الاستوري: “أخف دم في العالم”.

يذكر أنه شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورة جديدة من تكريمها عن مسلسل جت سليمة عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وعلّقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: ‏‎شكرًا لإذاعة nrjegypt علي جوائز مسلسل جت سليمة جائزة أحسن ممثلة كوميدية بتصويت أغلي جمهور، وجائزة أحسن مسلسل كوميدي من لجنة التحكيم المحترمة، وجائزة أحسن استايلست حسن مصطفي، وتكريم كريم يوسف مؤلف المسلسل والمؤلفة ندي عزت وتكريم مخرج العمل إسلام خيري، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي محمد أحمد السبكي.

الفنانة إيمي سمير غانم إيمي سمير غانم سمير غانم دنيا سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية تصدم المواطنين بشأن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

ميدو يزف بشري سارة بشأن مصير كولر مع الأهلي

فشل صفقة الأهلي المنتظرة .. تفاصيل مثيرة

الأزمة تتزايد | رد ناري من ميدو على المستشار القانوني للأهلي

نجم المنتخب| الزمالك يخطف صفقة العمر من الأهلي وبيراميدز.. ورغبة اللاعب حسمت الأمر

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

بعد رفع مارلبورو وإل إم .. الشرقية للدخان تعلن أسعار السجائر الرسمية| تفاصيل

رسميا.. 5 جنيهات ارتفاعا في أسعار السجائر اليوم

موضوعات متعلقة

اربط على 4 -1.. تعليق نبيل الحلفاوي على رباعية الأهلي أمام المقاولون

ما يقع إلا الشاطر.. تعليق مثير من كهربا عقب رباعية المقاولون العرب

6 شهور دون الدفع.. خبير لوائح يثير الجدل بسبب غرامة كهربا للزمالك

السوشيال ميديا.. إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. إلهام شاهين: مبروك للأهلاوية ديما رافعين رأس الرياضة في مصر

إقبال كبير من المواطنين على مبادرة كلنا واحد في فيصل.. صور

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

أفشة يحتفل مع المتابعين بفوز الأهلي على الزمالك 4 -1

دنيا سمير غانم عن والديها: اللهم أرحمهم بقدر شوقي وحبي لهم

ترشيحاتنا

للطلبة والشباب.. أفضل هواتف سامسونج للفئة المتوسطة بقدرات جبارة

أجواء صيفية مبهجة وحفلات فنية بمهرجان العلمين الجديدة .. تقرير

أمر هام كان يفعله النبي في الحر الشديد.. تعرف عليه

ارتفاع قياسي للحرارة.. دول أوروبا ترفع درجة التأهب القصوى

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

القبة الحرارية| الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة عن موعد انتهاء الموجة شديدة الحرارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل دجاج بالخلطة اليونانية.. جديدة ولذيذة

شاهد..تيك توكر يصمم منحوتات رائعة ومختلفة من الجليد بلفنلندا..فيديو وصور

بفستان لافت.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

كأنها لعبة.. فيديو لطفلة تدخل على عائلتها بـ أفعى يثير الرعب

فيديو

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

الساحر البرازيلي جوستافو سوزا .. كل ما تريد معرفته عن صفقة الأهلي الجديدة «فيديوجراف»

قصة الـ 500 بلاغ .. محامي الأهلي يفتح النار على ميدو و مرتضى منصور «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ