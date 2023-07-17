أخف دم بالعالم.. دنيا سمير غانم تتفاعل مع تيك توك شقيقتها إيمي

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، فيديو تيك توك كوميدي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلقت الفنانة دنيا سمير غانم، علي فيديو شقيقتها إيمي سمير غانم، وكتبت عبر خاصية الاستوري: “أخف دم في العالم”.

يذكر أنه شاركت الفنانة دنيا سمير غانم جمهورها صورة جديدة من تكريمها عن مسلسل جت سليمة عبر حسابها بموقع إنستجرام.

وعلّقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: ‏‎شكرًا لإذاعة nrjegypt علي جوائز مسلسل جت سليمة جائزة أحسن ممثلة كوميدية بتصويت أغلي جمهور، وجائزة أحسن مسلسل كوميدي من لجنة التحكيم المحترمة، وجائزة أحسن استايلست حسن مصطفي، وتكريم كريم يوسف مؤلف المسلسل والمؤلفة ندي عزت وتكريم مخرج العمل إسلام خيري، وجائزة أفضل مسلسل كوميدي محمد أحمد السبكي.