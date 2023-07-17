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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

2 أغسطس.. محمد رمضان يروج لموعد صدور فيلم ع زيرو

فيلم ع زيور
فيلم ع زيور

روج الفنان محمد رمضان، لموعد صدور فيلمه الجديد “ع الزيرو”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب محمد رمضان: “2/8/2023 بجميع دور العرض”.

ونشرت الشركة المنتجة لفيلم على الزيرو مجموعة صور لأبطال العمل من الكواليس ترويجا للفيلم.

حددت الشركة المنتجة المنتجة لفيلم ع الزيرو والذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، أواخر شهر يوليو موعد لطرحه فى السينمات .

وكانت قد أصدرت "العدل جروب" بيانا  بشأن موعد عرض فيلم" ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.

وجاء البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو)  ، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقت سوف يتم الإعلان عنه إن شاء الله.".

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