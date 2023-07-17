مفاجأة.. روسيا تعاني نقصًا في الرادارات القادرة على اكتشاف مدفعية أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن روسيا تعاني نقصًا في الرادارات القادرة على اكتشاف المدفعية الأوكرانية.

وذكرت الوزارة في تحديث استخباراتي جديد، أنه بعد إقالة قائد للجيش الروسي الموحد في أوكرانيا، كشف اللواء إيفان بوبوف أن إحدى شكواه الرئيسية كانت حول عدم وجود بطارية مضادة.

وأوضحت الوزارة أن بقاء القوات البرية الروسية يعتمد على الكشف الفعال عن المدفعية الأوكرانية وضربها غالبًا بمدفعية قوتها الخاصة.

ولفتت إلى أن أحد المكونات الرئيسية لهذا النهج هو الرادارات المضادة للبطارية، والتي تسمح للقادة بتحديد خطوط مدافع القوات الأوكرانية بسرعة.

ولهذا تعاني روسيا من نقص متزايد في الرادارات المضادة للبطاريات، خاصة ZOOPARK-1M الحديثة.

ومن المرجح أن يظل عدد قليل فقط من أسطول "ذوبارك" الذي تم نشره في الأصل عاملاً في أوكرانيا.