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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعيّة وحمى الوادي المتصدع بالعريش

حملة تحصين الثروة
حملة تحصين الثروة الحيوانية بقري مدينة العريش

انطلقت فعاليات الحملة القومية لتحصين الحيوانات، ضد مرض الحمى القلاعيّة، وحمي الوادي المتصدع، في نطاق دائرة  مركز العريش شمال سيناء،  تحت رعاية إدارة الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بشمال سيناء تزامنا مع اعمال الارشاد البيطري وعمليات الترقيم والتسجيل للحيوانات.

وقالت الدكتورة عبير حجاب مديرة مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إن الحملة انطلقت في مناطق مركز العريش في19 قرى وحي وهي :

عاطف السادات، الزهور ، حي السمران،  حي الحوص، حي الامل،  حي العبور،  الكيلو 17 غرب العريش ، و حي ابو صقل ، حي الكرامة ،  حي الريسة ،والمساعيد ،والصفا ، قرية السكاسكة  و السبيل ،و المزرعة ، وزارع الخير،  قرية الميدان ،وبركة حليمة، الواحة.

 

الشيخ زويد:

 

كما تتواصل جهود الحملة  تباعا بمركز الشيخ زويد في   12حي وقرية هي:

 نطاق مدينة الشيخ زويد ، منطقة البحر الساحلية  ، حي الكوثر  ، حي أبو زرعي ، حي النصيرة ، حي القواسمة.  وقرى " الضهير ،  الشلاق ،  الخروبة ،  الجورة ، قبر عمير.،و أبو طويلة".
 

وفي مركز بير العبد ، ستقدم خدمة التطعيم 11 قرية وهي:
مدينة بير العبد ، النجاح   الخربة ، السادات ،النصر ،رمانة، السلام ، التلول ، نجيلة ،  سلمانة، الروضة .
 

و في مركز الحسنة 10  قرى: الجفجافة ، بغداد ،والجدي، المغارة ، المنبطح ، المقضبة ،  أم شيحان ،  القسيمة ، وادي العمر ،البروك.

 

بينما  مركز نخل 9 قرى :صدر الحيطان ، وادي الحاج ، الريد ، التمد  ،الكنتلة ،والنتيلة ،  بئر 7 وبئر 8 ،وقريه.
 

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شمال سيناء.. حمله تموينية بالحسنة للمرور على الأسواق والمخابز

العريش تحصين الحيوانات حملة البيطرى

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