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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إذلال لنتنياهو.. الرئيس الإسرائيلي يتوجه في زيارة دبلوماسية إلى الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية

يتوجه رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة دبلوماسية تستمرعدة أيام.

وخلال الزيارة سيلتقي هرتسوج مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن في البيت الأبيض، كما سيخاطب مجلسي الكونجرس الأمريكي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وبحسب وسائل الإعلام تأتي هذه الزيارة بدعوة من رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي ورئيس مجلس النواب الحالي كيفن مكارثي. وتعد هذه هي الزيارة الثانية لهرتسوج إلى الولايات المتحدة منذ توليه منصبه.

كما يتوقع أن يعقد هرتسوج خلال زيارته لواشنطن اجتماعا مع نائبة رئيس الولايات المتحدة، كامالا هاريس، بالإضافة إلى ذلك، سيلتقي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، بمن فيهم: وزير الخارجية الأمريكي ، أنتوني بلينكين ، ومستشار الأمن القومي الأمريكي ، جيك سوليفان.

وفي هذا السياق، قال  هرتسوج: "الولايات المتحدة هي أقرب دولة إسرائيل وأهم صديق وشريك. العلاقة بين بلدينا فريدة من نوعها في قوتها مما جعلها وبحق تحالفًا لا يمكن التغلب عليه".

كما أعرب عن شكره "للكونجرس الأمريكي بقيادة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وسلفه نانسي بيلوسي، لامتياز تاريخي لمخاطبة جلسة مشتركة لمجلسي الكونجرس التي ستنعقد بمناسبة ما يسمى "الذكرى الخامسة والسبعين لقيام دولة إسرائيل".

من جانبه، قال مسؤول أميركي كبير إن "زيارة هرتسوج لواشنطن ليست بأي حال من الأحوال "اصبع في عين نتنياهو "، وبالتالي من الخطأ تقديمها على هذا النحو".

وأشار المسؤول إلى أن "هرتسوج نفسه هو من طلب الدعوة خلال زيارته السابقة لواشنطن في أكتوبر الماضي ، لذا لا ينبغي اعتبار هذه الزيارة بمثابة تحدٍ لنتنياهو."  

لكن وعلى الرغم من تصريح المسؤول الأمريكي الكبير ، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الوزراء في الحكومة الإسرائيلية لا يتخلصون من الشعور بأن الأمريكيين يذلون نتنياهو و "يجفونه" ، وهم يفرشون سجادة حمراء أمام هرتسوج.

وأكدت الصحيفة أن هناك وزراء إسرائيليين قالوا في محادثات مغلقة إنهم يعتقدون أنه كان على هرتسوج أن يجعل زيارته لواشنطن مشروطة بتلقي نتنياهو دعوة أيضًا.  

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