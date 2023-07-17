الأسعار في هبوط.. أحدث موبايل أندرويد في فئة الألف جنيه وكاميرا 50 ميجابكسل

كشفت شركة AGM الصينية المتخصصة في إنتاج الهواتف الذكية المتينة عن هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة في الصين. يسمى الهاتف AGM Z1 ويعمل بمعالج UNISOC T606 ، متصلا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت.

سعر ومواصفات هاتف أندرويد الجديد

يعد معالج UNISOC T606 معالجًا ثماني النواة مع نواتي ARM Cortex A75 الكبيرة بسرعة 1.6 جيجاهرتز وستة نوى ARM Cortex A55 بسرعة تصل إلى 1.6 جيجاهرتز.

يتضمن المعالج مودم LTE وتحكم في الذاكرة LPDDR4X بسرعة 1600 ميجاهرتز ووحدة معالجة الرسوميات ARM Mali G57 MP1 بسرعة 650 ميجاهرتز ومعالج صور ثلاثي النواة. يتم تصنيع معالج UNISOC T606 بتقنية 12 نانومتر من قبل شركة TSMC.

يتوفر هاتف AGM Z1 بلونين وهما الرمادي الليلي والأزرق الداكن.

يبلغ سمك الهاتف 8.55 ملم ويتميز بشاشة نوع IPS عالية الدقة بقياس 6.52 بوصة ودقة 1600 × 720 بكسل. كما يزن الهاتف فقط 190 جرامًا. تتميز الشاشة بمعدل تحديث يبلغ 90 هرتز بينما تدعم بطاريتها بسعة 4,900 مللي أمبير الشحن بقوة 10 وات.

يتضمن هاتف AGM Z1 كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وعدسة مايكرو بقياس 5 سم.

يعمل الهاتف بنظام Android 13 كما يدعم التعرف على البصمات وفتح الشاشة بوجه المستخدم. كما أنه مجهز بمقبس صوت بقياس 3.5 ملم ويدعم وضع الانتظار المزدوج والمكبرات الاستريو.

يتوفر هاتف AGM Z1 على منصة التجارة الإلكترونية JD.com بسعر 599 يوان (~ 64 دولارًا) أي ما يعادل 1900 جنيه مصري تقريبا.

وسيزيد السعر إلى 699 يوان (~ 98 دولارًا) بعد البيع الأولي. لا تزال المعلومات المتعلقة بتوافر وأسعار هاتف AGM Z1 في السوق العالمية غير متوفرة في الوقت الحالي.