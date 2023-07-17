لمقابلة بن سلمان.. أردوغان يستهل جولته الخليجية بزيارة السعودية اليوم

يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مدينة جدة بالسعودية، اليوم الإثنين، في مستهل جولة خليجية تشمل أيضا قطر والإمارات.

وتهدف هذه الجولة إلى تعزيز الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد التركي الذي يواجه صعوبات، حسبما نقلت أسوشيتيد فرانس برس.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر.

وتعد تلك الزيارة الثانية لأردوغان للسعودية، ولم يُعلن عن أي مؤتمر صحفي لكن يتوقع أن هناك اتفاقات عدة سيتم توقيعها خلال الزيارة، كما أفاد مسؤول سعودي كبير لوكالة فرانس برس.

ويسعى إردوغان، الذي أعيد انتخابه رئيسا لولاية ثالثة إلى ضمان تدفق مالي لانعاش اقتصاد بلاده.