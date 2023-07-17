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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بني سويف يقرر إحالة مخالفات العاملين بإدارة الواسطى للشؤون القانونية 

صدى البلد

فاجأ  محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف العاملين بديوان إدارة الواسطى التعليمية بتواجده منذ الصباح الباكر وذلك لمتابعة الانضباط الإداري والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك ضمن خطة متابعة دواوين الإدارات التعليمية للتأكد من انضباط العمل.

ياتي ذلك  في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وبناء على تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة متابعة العمل داخل دواوين الإدارات والمدارس لتحقيق الانضباط.


وخلال زيارته حرص وكيل الوزارة على تفقد الأقسام والمكاتب الإدارية وأجرى حوارا مع العاملين والمترددين من المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل.

ووجه بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وقرر وكيل الوزارة، خلال زيارته، إحالة بعض المخالفات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين ( تأخير بعض العاملين عن المواعيد الرسمية وعدم تسجيل التاخيرات في الدفاتر وعدم تسجيل الإجازات بدفتر 68 ) للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الزيارة ضمت فريق عمل متكامل تكون من المتابعة والمراحل التعليمية والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري.

ورافقه خلال الزيارة نبيل محمد حسن مدير عام الإدارة والدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة وناصر أبو بكر وكيل الإدارة.

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