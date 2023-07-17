الصين تشتعل..درجات الحرارة تصل إلى 52 درجة والحكومة تحذر من كارثة صحية

قالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية، اليوم الأحد، إن منطقة شينجيانج شمال غرب البلاد سجلت، أمس الأحد، مستوى قياسي لأعلى درجة حرارة في تاريخها، حيث بلغت 52,2 درجة مئوية، في وقت يشهد فيه جزء من البلاد موجة حر.

ارتفعت درجات الحرارة في الصين لمستويات قياسية خلال العام الجاري، وخاصة شهر يونيو، حيث تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض المناطق.

كما رفعت السلطات الصينية مستوى التحذير من الحر إلى الأحمر، وهو أعلى مستوى في نظام بالألوان للتحذير من الطقس، ونصحت السكان بشرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض للشمس.

ويرجع ارتفاع درجات الحرارة في الصين إلى عدة عوامل، منها التغير المناخي والظروف الجوية غير المستقرة والتلوث البيئي.