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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. تحذير عاجل من المرور بشأن هذه المخالفة

السعودية
السعودية

حذرت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، من أن عدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم تعد مخالفة مرورية.

 

وكتبت الإدارة العامة للمرور، عبر منصة “تويتر”، أن “عدم إعطاء أفضلية للمشاة أثناء عبورهم في المسارات المخصصة لهم تعد مخالفة مرورية.. مخالفة ذلك تتضمن غرامة مالية من 100 ريال إلى 150 ريالا”.

 

وأوضحت أن تلك الأفضلية المقررة للمشاة لضمان سلامتهم.

 

وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، إن قرار الهيئة المرورية شرط أساسي لإعادة مبلغ المخالفة بعد الاعتراض عليه.

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وكتبت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر منصة “تويتر”،  أن مبلغ السداد يتم إعادته على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة التي يتم تقديم الاعتراض لديها.

 

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى المديرية، قال فيه أحد المستفيدين، إنه اعترض على مخالفة وذهب للهيئه المرورية، وتم قبول الاعتراض منذ شهر لكن المبلغ لم يتم استرداده حتى الآن.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية المرور

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