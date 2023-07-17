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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 500 طفل.. انطلاق احتفالية مجلة علاء الدين بعيدها الثلاثين

صدى البلد

انطلقت فعاليات احتفالية مجلة علاء الدين برئاسة الكاتب الصحفي حسين الزناتي،  اليوم الاثنين، وذلك  بمناسبة مرور ٣٠ عاماً علي إصدارها على مسرح نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام، وبحضور مجلس الإدارة عبدالمحسن سلامة وبعض قيادات المؤسسة والشخصيات العامة، وبمشاركة 500 طفل من ذوي الهمم والقدرات الخاصة ودور الأيتام و طلاب المدارس وقراء المجلة. 
ويتضمن الحفل  مجموعة من الفقرات الفنية المتنوعة  للأطفال والتي تتمثل في عرض كورال سلام بقيادة المايسترو وائل عوض ومدير الإدارة عبير محمد بالإضافة إلى فقرة التنورة لبطلة من ذوى الهمم، تقي رمضان وعرض التنورة التي يقدمها كرم رشاد.
كما يشمل الحفل فريق بنات وبس بقيادة الكابتن عبد الرحمن اوسكار وفقرة الأراجوز يقدمها فنان العرائس واللاعب ناصر عبد التواب والملاغي أحمد جابر و فرقة كروكي لعرائس الماريونيت التابعة للمركز القومي لثقافة الطفل بقيادة الفنان خالد الخريبي.

وعلي هامش الحفل تكرم المجلة بعضاً من الكتاب والرسامين المبدعين فى أدب الطفل، وبعض الشخصيات البارز.

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