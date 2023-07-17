تباين أداء أسواق المال العربية| البورصة المصرية تغلق على ارتفاع.. و المغربية و الفلسطينية تغلقان على تراجع

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المغربية تغلق منخفضة

البورصة الفلسطينية تنخفض 0.04 %

بورصة السعودية تغلق على ارتفاع

شهدت أسواق المال العربية تباينا بختام تعاملات اليوم، الإثنين 17-7-2023، حيث أغلقت بورصات مصر، السعودية، و قطر على ارتفاع، بينما أغلقت بورصات المغرب، و فلسطين على انخفاض، و تباينت مؤشرات بورصة البحرين.



ونستعرض حركة التداول لبعض البورصات العربية في ختام اليوم خلال التقرير التالي..



بورصة مصر تغلق على ارتفاع

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى 1.76 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.1 مليار جنيه.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" ارتفع مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.97% ليبلغ 17512.01 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.57% مسجلاً 3442.45 نقطة، وأضاف مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً نحو 0.58% لينهي التعاملات عند مستوى 5112.06 نقطة.

بورصة المغرب تغلقُ على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.08 %، عند 11.537,16 نقطة



و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.1 % ليستقر عند 934,82 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.08 % بمجموع 863,63 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على انخفاض بنسبة 0.1 % بمجموع 10.635,5 نقطة.



وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 103 ملايين درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 597 مليار درهم مغربي.



البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

أغلقت بورصة فلسطين تداولتها اليومية على انخفاض، بنسبة 0.04 %، ما يعادل 0.28 نقطة، ليستقر مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 644.98 نقطة.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كمية الأسهم المتداولة 158,001 سهماً، بقيمة إجمالية تبلغ 320,942 دولاراً، نفّذت من خلال 84 صفقة.



مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 64.77 نقطة ليقفل عند مستوى 11780.27 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 273 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين، و الأول، وإكسترا، ومجموعة صافولا، والخليج للتدريب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وعلم، والخزف السعودي، وبوان، و بدجت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.94% و 5.56% .



فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وشمس، والأهلي ، وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وجمجوم فارما، والمطاحن الأولى هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 79.67 نقطة ليقفل عند مستوى 23111.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 32 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 2 مليون سهم.

مؤشر بورصة قطر يغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، تعاملاته مرتفعًا بواقع 54.92 نقطة، أي بنسبة 0.54 % ليصل إلى مستوى 10 آلاف و280.37 نقطة .

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تم خلال الجلسة تداول 128 مليونًا و177 ألفًا و232 سهمًا، بقيمة 410 ملايين و685 ألفًا و801.506 ريالات، نتيجة تنفيذ 17896 صفقة في جميع القطاعات .

وصعدت في الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر الإغلاق السابق.

مؤشرا البحرين يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,980.36 بارتفاع قدره 0.88 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 772.17 بانخفاض قدره 1.46 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" بلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و204 ألاف و740 سهما بقيمة إجمالية قدرها 596 ألفا و839 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 81 صفقة.