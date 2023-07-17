الحزن يسيطر عليه.. أول ظهور لـ مروان عطية بعد وفاة والده |شاهد

نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، أول ظهور لـ مروان عطية بعد وفاة والده.

ونشر احمد حسن صورة لـ مروان عطية من تدريبات الأهلي، معلقا “مروان عطية ينتظم في تدريبات الأهلي بعد الانتهاء من عزاء والده”.

توجه سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، اليوم إلى مدينة كفر الدوار؛ لتقديم واجب العزاء باسم النادي الأهلي إلى مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، في وفاة والده والذي توفى صباح أمس الخميس.

وحرص عبد الحفيظ على السفر المبكر اليوم؛ لزيارة «مروان» ومساندته ومشاطرة أسرته الأحزان.

مروان عطية لم يشارك في مباراة القمة التي انتهت بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 4-1؛ بسبب الظروف المشار إليها.