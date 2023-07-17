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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بـ صحة الشيوخ: التحالف الوطني يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري

أشاد النائب محمد صلاح البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإعلان التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة، موضحا أن ذلك القرار يعكس أهمية دور التحالف في دعم الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ضرورة قصوى خلال الفترة المقبلة 


وأشار" البدري" فى تصريحات له، إلى أن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تمثل ضرورة قصوى خلال الفترة المقبلة في رعاية محدودي الدخل لمجابهة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم التي يشهدها العالم أجمع.


ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلي إصدار قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، مؤكداً أن القانون يمثل استجابة للحاجة الملحة لاستحداث آلية للتشبيك وتجميع جهود مؤسسات المجتمع المدني وحوكمتها تحت مظلة تحالف واحد مستقل غير هادف للربح، بما  يؤسس لشراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع المدني.

وأكد البدري أن القانون يعزز استدامة موارد العمل الأهلى التنموي ومن خلال منح التحالف الحق فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما سيساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة.

الاجتماعية ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع معدل أهداف التنمية المستدامة التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني

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