مسئول بمنظمة الصحة العالمية يكشف الفرق بين الوباء والجائحة

أكد الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة ورئيس فريق متابعة اللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية، أن فيرس كورونا مكون من عائلة كبيرة بلغ عددها حتى الآن 7 فيروسات، 4 انواع منها تصيب البشرية منذ زمن بعيد وبشكل دوري، فأصبح لدينا مناعة منها، مثل نزلات البرد، وادوار الانفلونزا فكلاهما من عائلات فيرس كورونا، منوها بأن كل فيروس في العائلة له طريقة في الانتشار تختلف عن الآخر.

وأوضح في لقائه مع الإعلامية انجي أنور ببرنامج مصر جديدة والمذاع عبر فضائية etc مساء اليوم الاثنين أن هناك ثلاثة أنواع جديدة من عائلة فيروس كورونا أصابت البشرية منذ 2020، وهي فيروس سارس الذي انتشر عام 2002 وتسبب في رعب كبير للبشرية، ومتلازمة الشرق الاوسط، وكوفيد 19.

وشرح استشارى الأوبئة الفرق بين الوباء والجائحة، قائلا : الوباء يصيب عددا كبيرا من الناس بمرض بشكل أكبر من المتوقع، وإذا انتشر الوباء من دولة لأخرى تحول الى جائحة، فضلا عن أنه لحدوث الجائحة لابد أن يكون الفيروس غريبا على الجنس البشري، منوها بأن تأثير الجائحة التي تنتشر عبر الهواء والتنفس يسرع انتشارها ويصعب منع انتشارها بخلاف الفيروسات التي تنتشر عبر الأكل او البعوض.