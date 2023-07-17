وزارة التخطيط: مراكز خدمات مصر تقدم تسهيلات مختلفة عبر شباك واحد

استعرض المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي، جهود تطوير المراكز التكنولوجية في كافة المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تطوير 300 مركز تكنولوجي تتضمن خدمات مختلفة، بينها خدمات ترخيص البناء والمحلات وإشغالات الطرق، وتم تطوير الأداء.

وقال المهندس أشرف عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إنه تم التوسع من تطوير المراكز الموجودة بالقرى، إلى تطوير مراكز خدمات مصر، المتواجدة في المدن المختلفة، وميزة هذه المراكز تختصر الكثير من الوقت والجهد على المواطنين، وجميعها مميكنة في مراكز خدمات مصر، بحيث يحصل المواطن على أكثر من خدمة في شباك واحد.

التحول الرقمي

وذكر المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشئون التحول الرقمي، إن هذه المراكز هدفها تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، حيث تم حوكمة هذه الخدمات، ثم مرحلة تطوير الخدمة في الجهات الحكومية، بشكل يناسب عملية تقديم الخدمات.