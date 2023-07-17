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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أشرف العربي: هيئة تنمية الصعيد لعبت دوراً هاماً في تنفيذ المشروعات بالمنطقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين المؤسستين وكيفية الاستفادة من إمكانيات وخبرات المعهد لدعم أنشطة الهيئة في مجالات عدة.

وفي هذا السياق، أوضح دكتور أشرف العربي أن هيئة تنمية الصعيد لعبت دوراً هاماً في تخطيط وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في محافظات الصعيد، مضيفاً أن اللقاء تضمن بحث مجالات التعاون بين الهيئة والمعهد.

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ومن بينها تنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية والعاملين بهيئة تنمية الصعيد، وكيفية إعداد دراسات جدوى للمشروعات الجاري تنفيذها، وكيفية الاستفادة من البيانات المكانية في تعزيز عملية التخطيط.

وخلال اللقاء تم التأكيد على أهمية رسم خريطة للتنمية في الصعيد للوقوف على التشابكات القطاعية من أجل الوصول إلى رؤية تنموية شاملة للنهوض بأقاليم الصعيد أخذاً في الاعتبار المزايا التنافسية لكل محافظة من محافظاته، وبما يلبي الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في قرى الصعيد.

وفي السياق نفسه، أشار اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى أن معهد التخطيط القومي مؤسسة علمية وبحثية عريقة تمتلك الكثير من الخبرات والكوادر العلمية والبحثية المتميزة، معرباً عن تطلعه للمزيد من التعاون بين الهيئة والمعهد خلال الفترة المقبلة، خاصةً فيما يتعلق بدراسة الفرص الاستثمارية في الصعيد ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص بما يُعظم العائد على الاستثمار ويسهم في خلق المزيد من فرص العمل.

معهد التخطيط هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية محافظات الصعيد أشرف العربي

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