تراجع أسعار النفط بعد استئناف ليبيا الإنتاج

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين، 17 يوليو 2023، بعد أن استأنفت ليبيا الانتاج في مطلع الأسبوع، بينما من المتوقع أن تصدر الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بيانات تظهر أن حالة التعافي الاقتصادي فيما بعد الجائحة تواجه عثرات.

وبحسب تقرير عبر وكالة “سي ان بي سي عربية”، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 57 سنتا أو 0.7% إلى 79.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:55 بتوقيت جرينتش.

في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بحسب ذات التقرير المنشور اليوم، 52 سنتاً أو 0.7% إلى 74.90 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار بعد أن حقق الخامان القياسيان الأسبوع الماضي مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي ولامسا أعلى مستوى منذ أبريل عندما توقف الإنتاج في عدد من حقول النفط الليبية وأوقفت Shell صادرات الخام النيجيري مما أدى إلى شح الإمدادات.

وقال أربعة من مهندسي النفط ووزارة النفط الليبية إن الإنتاج الذي توقف يوم الخميس في حقلي الشرارة والفيل استؤنف مساء السبت بطاقة إنتاجية إجمالية قدرها 370 ألف برميل يوميا.

وظل حقل 108 مغلقا. وكان الإنتاج قد توقف في هذه الحقول في أعقاب احتجاج على اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وقال مصدران لرويترز إن صادرات النفط من الموانئ الغربية في روسيا من المقرر أن تنخفض بما يتراوح من 100 ألف إلى 200 ألف برميل يوميا الشهر المقبل مقارنة بمستويات يوليو، في إشارة إلى وفاء موسكو بتعهداتها بتخفيضات جديدة للإمدادات بالتوافق مع السعودية التي تترأس حاليا منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".