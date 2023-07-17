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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد أمين: أتمنى تقديم شخصية الموسيقار محمد فوزي و"الصفارة 2" مش رمضان الجاي

أحمد أمين
أحمد أمين

حل الفنان أحمد أمين ضيفا على برنامج أضا أخف من أضا، المذاع عبر محطة راديو إنرجي 92.1، للحديث عن نجاح مسلسل الصفارة في رمضان الماضي.

وقدم أحمد أمين الشكر لمحطة راديو إنرجي، على فكرة برنامج ومسابقة كأس إنرجي للدراما، وشكر الجمهور على التصويت له، وللشباب وتشجيعهم خاصة طه دسوقي الذي وصفه بأنه موهبة كبيرة وله كاريزما قوية جدا، ولديه قبول قوي منذ ظهوره الأول في أمين وشركاه.

وحسم أحمد أمين جدل تقديم جزء ثاني من مسلسل الصفارة في رمضان 2024 في تصريحات لإنرجي قائلا:" مش هعمل جزء ثاني من الصفارة إلا لو لقيت فكرة أقوى لإني مش هعمله بنفس طريقة الجزء الأول.. وغالبا ده مش هيبقى السنة الجاية".

وعبر أحمد أمين عن استعداده لتقديم جزء ثاني من مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي جسد فيه شخصية دكتور رفعت إسماعيل، وعرضه عبر منصة نتفليكس.

وقال أحمد أمين:" أنا جاهز لقرار الجزء الثاني من "ما وراء الطبيعة" لكنه يرجع لجهة الإنتاج .. والجزء التاني كتابته أحسن بكتير من الجزء الأول مع اختيار القصص وتطور شخصية رفعت إسماعيل اللي هتبدأ في الجزء التاني لإنه كان كئيب في الجزء الأول عشان مكنش مؤمن بالماورائيات".

وأعلن أحمد أمين أنه يستعد حاليا لتجربة مسرحية ارتجالية موضحا:" مفيهاش ولا كلمة مكتوبة .. وهتعاون مع شباب جديد وهعلن عن تفاصيلها قريب".

وكشف أحمد أمين عدد من الكواليس والتفاصيل عن مسلسل الصفارة، قائلا إنه كان سيقدم على مدار 30 حلقة لكن مع ظهور فكرة 15 حلقة من شركة الإنتاج، قرر فريق العمل تكثيف القصص.

واستطرد أحمد لأمين في تصريحات لإنرجي قائلا:" كان في قصص وشخصيات تانية كتير في مسلسل الصفارة متعملتش منها قصة كنت بصحى ألاقي نفسي في تايلاند وواحدة بصحى ألاقي نفسي متجوز تلاتة".

وكشف عن أقرب الحلقات والشخصيات إلى قلبه قائلا:" أكتر شخصية حبيتها هي الأب اللي ليه 3 أطفال وكنت حاسس إنها لوحدها ممكن تبقى فيلم ويمكن ده بسبب حبي للعمل مع الأطفال".

وأشاد أحمد أمين بتجربة العمل مع الفنان أكرم حسني قائلا:"أنا وأكرم لو بصينا لبعض بنفهم بعض .. بيننا عشرة ومحبة ربنا يديمها.. شطارة أكرم وذكائه وثقته في نفسه بيخلوه يجب دايما يتعاون مع اللي شغالين معاه".

وعبر أحمد أمين في تصريحاته لإنرجي عن أمنيته لتقديم شخصية الموسيقار محمد فوزي، الذي يحبه جدا.
 

مسلسل الصفارة أحمد امين الفنان أحمد أمين راديو إنرجي 92 1 كأس إنرجي للدراما مسلسل ما وراء الطبيعة ما وراء الطبيعة

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