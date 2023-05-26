أحمد أمين: طه دسوقي أثبت نفسه في مسلسل "أمين وشركاؤه"

حل الفنان أحمد أمين، ضيفا ببرنامج " مساء دي ام سي"، والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن كواليس عمل مسلسل الصفارة وحقيقة الجزء الثاني للمسلسل.

وقال أحمد أمين عن طه دسوقى الذى شاركه بطولة مسلسل "الصفارة" ، إن طه شارك فى كتابة "أمين وشركاه" ، ومثل مشهدًا فى البرنامج ومن أول ظهور أثبت وجوده، كما أنه أحسن استغلال "الصفارة" وكسر الدنيا.

وأضاف أمين، أنه استلهم فكرة المسلسل من رواية اسمها صوت الرعد وهى فكرة ليست جديدة لكن الكثيرون أعادوا توظيفها فى أعمال مختلفة.

وعن الجزء الثاني من المسلسل، قال:" "حاسس إنى لازم أفكر فى موضوع تانى، لسة بدور على فكرة جديدة ، لكن حتى الآن مقدرش أعلن عن جزء ثاني".











