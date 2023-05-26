أحمد أمين بعد نجاح مسلسله: لو معايا الصفارة هختار أرجع للطفولة

حل الفنان أحمد أمين، ضيفا ببرنامج " مساء دي ام سي"، والمذاع عبر قناة "دي ام سي"، للحديث عن كواليس عمل مسلسل الصفارة وحقيقة الجزء الثاني للمسلسل.

وأضاف أمين، أنه استلهم فكرة المسلسل من رواية اسمها صوت الرعد وهى فكرة ليست جديدة لكن الكثيرون أعادوا توظيفها فى أعمال مختلفة.

وعن الجزء الثاني من المسلسل، قال:" "حاسس إنى لازم أفكر فى موضوع تانى، لسة بدور على فكرة جديدة ، لكن حتى الآن مقدرش أعلن عن جزء ثاني".

واشار إلي أن تجهيزه لشخصية شفيق البدين استغرقت وقتاً طويلاً للغاية، مضيفًا: لو خيروني بين الكتابة والتأليف وتقديم البرامج والتمثيل هختار التمثيل، ولو معايا الصفارة هختار أرجع للطفولة.