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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبطال مسلسل الصفارة فى ضيافة مساء دى إم سى مع رامى رضوان

صدى البلد

يحل أبطال مسلسل “الصفارة” ضيوفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج “مساء dmc” قريبا.

ويستضيف الإعلامي رامى رضوان الفنان أحمد أمين والفنان طه الدسوقي والفنانة آية سماحة، والسيناريست شريف عبد الفتاح، وعبد الرحمن جاويش، الكاتبة سارة هجرس، والمخرج علاء إسماعيل.

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أبطال مسلسل الصفارة 

ونوهت الشركة المنتجة لمسلسل الصفارة للفنان أحمد أمين خلال تتر نهاية الحلقة الـ15 والأخيرة، عن الاستعداد لتقديم جزء ثاني من المسلسل بعنوان “الصفارة 2.. اللى حصل فى جمصة”.
 

 أحداث الحلقة الأخيرة 

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "الصفارة" العديد من التفاصيل المشوقة حيث قرر شفيق "أحمد أمين" إنهاء أمر الصفارة بشكل نهائي وقطعي بعد سلسلة المشكلات التي وقع بها.

وعندما قام أحمد أمين باستخدامها اكتشف أنها لا تعمل وعلم أن شقيقه وجيه قام بصنع ألف نسخة مضروبة منها لبيعها وقام بوضع الصفارة الأصلية وسطها.

وعلم أحمد أمين أن شقيقه يتاجر في الآثار وواجهه حيث دخل عليه لحظة التسليم، وبعد وقت من البحث عن الصفارة وجدها واستخدمها ليعود لحياته مجدداً.

 

مسلسل الصفارة 

مسلسل "الصفارة" مكون من 15 حلقة، من إخراج علاء إسماعيل، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والكوميديا، ويشارك في بطولته إنعام سالوسة وطه الدسوقي وسامية الطرابلسي، محمود البزاوي، آية سماحة. المسلسل من تأليف ورشة كتابة: سارة هجرس ، شريف عبدالفتاح ، عبدالرحمن جاويش، إنتاج: MediaHub - سعدي جوهر.

الاعلامي رامي رضوان الصفارة 2 اللى حصل فى جمصة المخرج علاء إسماعيل الفنان طه الدسوقي الفنان أحمد أمين رامي رضوان سامية الطرابلسي سارة هجرس طه الدسوقي مسلسل الصفارة مساء دي إم سي مساء dmc

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