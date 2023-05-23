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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين عبد الوهاب: أنا صوت مصر وعايزة أفرغ 16 طلقة فى حسام

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضيفة على برنامج كاربول كاريوكي بالعربي، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش عبر تليفزيون دبي، وفجرت شيرين عبد الوهاب عددا من التصريحات المثيرة للجدل، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالى..

شيرين عبد الوهاب : لم أكن جاهزة للشهرة

قالت الفنانة شيرين إنها تعيش بنفس أسلوب حياتها البسيط قبل الشهرة، وإنها ترفض التعامل مع جمهورها، كنجمة.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج كاريوكي للإعلامي هشام الهويش، على قناة "دبي"، أن محبة الناس، لا تعوض بكنوز الأرض.

وأكدت أنها عندما تنتهي من عملها، تجلس على الأرض، وتأكل على حريتها، سواء عند الأمير أو حتى الغفير.

وأوضحت "شيرين" أنها لم تكن جاهزة للشهرة، وأن ذلك سبب "تخريفها" الكثير على حد وصفها.

مشيرة إلى أن طبيبها النفسي يصفها بأنها مثل المؤسسة الكبيرة جدًا، التي يديرها شخص واحد.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب : أنا الوحيدة التي تستحق لقب صوت مصر

أكدت الفنانة شيرين عبدالوهاب أنها الوحيدة التي تستحق لقب "صوت مصر"، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي".

كما كشفت شيرين خلال اللقاء، أنها تمنت العمل كمصممة في حال لو لم تكن مغنية مشهورة، أو افتتاح مطعم لتغني فيه أسبوعيًا كهواية،على أن تطلق عليه اسم "كُل واشكر"، كما أعربت عن رغبتها في افتتاح صالون تجميل يحمل اسم "جمالك".

شيرين عبد الوهاب : خناقاتي أنا وحسام بتحصل يوم شغلى


وقالت شيرين عبد الوهاب: "دايما خناقاتي أنا وحسام تحصل يوم شغلي مسميني شوكليت".

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب : هذه شروط الزواج من بناتى

وتحدثت شيرين عبد الوهاب عن الشروط التي يجب توافرها في اختيار أزواج بناتها في المستقبل، قائلة، "وجعتني أوي الفكرة، ماشي بس بشرط مياخدوها بعيد عني تقعد جنبي، والله العظيم ما أسيبها أبدًا، زي ما أخليها تراعي ربنا فيه، هو يراعي ربنا فيها".

وأضافت شيرين عبد الوهاب: "مايمدش إيده عليها أبدًا ميهينهاش ميخوفهاش، يعاملها كأنها بنته، الأم بتحس ربنا بيديها سينسور بتحس باللي قدامها".

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب: عايزة 16 طلقة أفرغهم فى حسام حبيب 

وفي إحدى فقرات البرنامج بعنوان “لعبة الكاوبوي” والتي تضمنت ارتداء الضيف طاقية “كاوبوي” ليتخيل الهويش نفسه أمام شيرين كحسام حبيب قائلاً: “تخيلي أني حسام وانتي سوف تنتقمي منه”، لترد عليه شيرين بعفوية “المسدس ده متعمر عايزة فيه بتاع 16 طلقة عشان لو العشرة ماجوش الـ 6 باقيين ييجوا”.

الفنانة شيرين عبدالوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب برنامج كاربول كاريوكي بالعربي كاربول كاريوكي بالعربي كاربول كاريوكي

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