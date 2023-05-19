عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل الفنانة شيرين عبد الوهاب، المرتقب يوم 28 مايو الجاري، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

 

شيرين عبد الوهاب وحلقة كاريول كاريوكي

وتستعد شيرين عبد الوهاب للظهور في حلقة خاصة من برنامج كاربول كاريوكي مع هشام الهويش يوم الإثنين المقبل، وهي الحلقة الثانية من البرنامج الذي تم تصويره في دبي.

 

شيرين عبد الوهاب وإدارة أعمالها

ومن المعروف أن شيرين عبد الوهاب غيرت إدارة أعمالها بشكل متتابع ومتزايد مؤخرا بداية من انفصالها عن حسام حبيب الذي كان يتولى الأعمال الإدارية الخاصة بها كاملة.

ورغم عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب مرة أخرى، وظهوره معها في حفلاتها مؤخرا بالسعودية ودبي، إلا ان الإعلامي إيهاب صالح يتولى إدارة أعمالها ويتحدث رسميا باسمها مؤخرا بعد عدد من الأسماء الأخرى.

 

شيرين عبد الوهاب وفيلمها الوثائقي 

وكانت شيرين عبد الوهاب، قالت إنها تتعاون مع منصة نتفليكس العالمية في تقديم فيلم وثائقي جديد عن مشوارها الفني وقصة حياتها وأهم المحطات في حياتها.

وقدمت شيرين عبد الوهاب، حفلا جماهيريا لها في دبي، على مسرح "أرينا كوكاكولا"؛ كما بررت تأخيرها على الحفلة بتعليقها لشكل كوميدي "معلش والله تُهنا وإحنا جايين".

كما تعرضت شيرين عبد الوهاب لموقف محرج على المسرح، وتفاجأ الجمهور بسقوطها قبل أن يساعدها بعض المساعدين من فرقتها  في أن تنهض سريعا .

وعلقت شيرين عبد الوهاب: "بكرة السوشيال ميديا هتمسك في لحظة وقوعي على المسرح ويقولوا شوفوا شيرين وقعت بس ما يقعش إلا الشاطر" و أخرجت لسانها لجمهورها.

شيرين شيرين عبد الوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب جدة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قنبلة محمد صلاح.. عملاقان أفريقيان يهددان تعاقد الزمالك مع موسيماني

السبب غير معروف.. فرج عامر يفجر مفاجأة عن بيتسو موسيماني.. شاهد

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والترجي بدوري أبطال أفريقيا

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي

بـ صورة لـ مرتضى منصور | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

مسؤول عربي يكشف مفاجآت بشأن حضور أمير قطر قمة جدة

يتفاوض لتدريب الزمالك .. موسيماني يصعق جماهير الأهلي بـ 3 صدمات

خالد الغندور يصدم جمهور الأهلي قبل مباراة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

يا أنا يا لأ.. 10 صور جديدة من حفل عمرو دياب بالكويت

حادث وخيانة وأزمة نفسية .. تفاصيل شخصية رانيا يوسف في فيلم التاروت

أخبار الفن|عادل إمام يظهر بعد غياب.. خالد النبوي يكشف سر اختيار شخصية الإمام الشافعي

قصص انفصال النجوم| "التكييف" وراء طلاق رانيا يوسف.. والخيانة تنهي زيجة منة عرفة

في ذكراه.. قصة وفاة عبد الله فرغلي بعد رحلة الفن والإبداع

عرض فيلم التاروت لـ رانيا يوسف وسمية الخشاب في عيد الأضحى

في ذكراها.. قصة حب صالحة قاصين ونجيب الريحاني

يمثل حدوتة مصرية.. خالد النبوي يكشف سر اختيار شخصية الإمام الشافعي

ترشيحاتنا

أبو الغيط : عودة سوريا لجامعة الدول شأن عربي | فيديو

أبو الغيط: تشكيل لجنة من خمس دول خاصة بسوريا

الوضع مؤسف بالسودان | وزير الخارجية السعودي : نتعاون مع أمريكا للوصول لهدنة

بشار الأسد يغادر جدة بعد انتهاء القمة العربية ولقائه ولي العهد السعودي

السعودية ترد على رسالة بوتين والرئيس الصيني لـ القمة العربية بجدة.. فيديو

إنهاء الحرب.. مبعوث مجلس السيادة السودانى يشيد بمبادرة السعودية وأمريكا بـ قمة جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كاليماري محشي.. أحلى من المطاعم

رغم احتوائها على السكر.. فوائد غير متوقعة لتناول المربى

فستان شفاف.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان كان

هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟.. تفاصيل صادمة

فيديو

بعد 50 عاما على انفصالها.. ارتداء سيدة عجوز فستان زفاف قررت الزواج من نفسها

100 ألف جنيه وعملات أجنبية.. قصة عثور طفلين على مبلغ مالي أمام مدرستهم

شاومينج يهدد مستقبل التعليم.. قصة تسريب امتحان الإعدادية بالدقهلية.. فيديوجراف

فتاة تثير الجدل بموقف غريب يوم خطبتها.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ